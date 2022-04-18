Десантник из Техаса, воевавший в Ираке, рассказал, почему теперь защищает Украину 18.04.2022, 10:22

Американец Пол воюет в составе Грузинского национального легиона.

Американский легионер Пол, воюющий на стороне Украины в составе Грузинского национального легиона, рассказывает о своем военном опыте и утверждает, что после победы обязательно откроет в Киеве бизнес — спортзал или пляжный бар, пишет «Новое время».

За два месяца войны в Украину прибыли десятки тысяч иностранных добровольцев, чтобы помочь украинцам защитить свою землю. По подсчетам посольства Украины в США среди таких добровольцев-легионеров по меньшей мере 3.000 американцев.

Один из них — техасец по имени Пол. Называть свою фамилию прессе доброволец отказывается из соображений безопасности, но охотно рассказывает НВ об участии в военных операциях в Ираке, а теперь в Украине, а также о планах на жизнь в мирной украинской столице.

— Расскажите о своих отношениях с Украиной: как вы попали сюда и почему решили остаться?

— Я был в американской армии, но всю жизнь хотел жить в Европе. Поэтому переехал в Киев в октябре 2020 года и поселился здесь — мне нравится город и люди. Во время COVID-19 ограничения в Америке были очень тяжелыми и в Украине мне было жить лучше.

Впервые я побывал здесь в октябре 2014 и первое, что увидел, был парад защитников. Первыми впечатлениями от Украины стали патриотизм и национальная гордость, которую люди испытывали за военных и страну. Тогда я понял, что это отличное место для американца, чтобы переехать, поэтому решил остаться в Киеве.

Здесь я работал в ветеранском центре и помогал вести занятия английского языка для украинских военных. Здесь я нашел друзей, поэтому они показали мне Украину — свозили в Карпатские горы и в велосипедные путешествия по стране.

— Когда началась война, и вы решили воевать за Украину, какова была ваша мотивация?

— Я был хорошо подготовлен к войне. Многие американцы вернулись тогда в США, но я решил остаться. Мой друг, американский военный журналист, предупреждал о том, что война все-таки начнется. Поэтому за месяц до этого я вступил в военную группу иностранного легиона и начал тренировать гражданских — учить украинцев быть солдатами хотя бы на базовом уровне.

Когда все началось, у меня уже были большие запасы еды, денег в шкафу и обустроенное убежище для друзей. А вместе с Грузинским легионом мы начали воевать с первого дня войны.

— Как ваша семья в Америке относится к решению остаться сейчас в Киеве?

— Они переживали за меня, но поняли, почему я хочу быть здесь и поняли мою страсть. Поэтому они меня сейчас поддерживают, особенно отец. Он тоже военный и знает, что я здесь сражаюсь за Украину не ради денег, а просто потому, что считаю, что это правильно.

— Расскажите больше о своем боевом опыте: в каких войнах участвовали раньше и в каких боях сейчас побывали в Украине?

— Я много раз ездил в Ирак и хорошо подготовился к длительной войне, потому что провел там много лет. Я был ранен в боях и много раз видел, как моих друзей убивали. Поэтому понимаю, что война — вещь серьезная.

Для меня в Украине первое сражение произошло в Гостомеле вместе с Грузинским легионом. Тогда я был очень удивлен, увидев, что русские войска подошли так близко к Киеву в первые два дня.

С тех пор я участвовал в боях у восточных окраин Киева и самые мощные впечатления получил от вида деревень Лукьяновка и Остролучье. Там школы, церкви и дома мирных жителей были разрушены буквально через несколько недель, что россияне там находились.

Еще мне было ужасно наблюдать за происходящим с Украиной — я ездил в Мариуполь в апреле прошлого года на выходные, я был в Харькове на Рождество.

— Почему вы считаете важной помощь иностранных добровольцев для победы над Россией?

— Это не война за деньги, это война за людей. Бой за саму концепцию свободы — люди имеют право на существование. Украинцы имели собственную историю, язык, столько раз боролись с разными оккупациями и стали одними из основателей Организации Объединенных Наций.

Они сказали, что поддерживают свободу и демократию, и сейчас должны это продемонстрировать. Если они ждали времени, чтобы встать и бороться за это, то это время пришло. Сейчас происходит самая большая и важная война в Европе со времен Второй мировой. Если ты военный и умеешь воевать, это хорошая причина для борьбы.

Я много раз шел в бой, потому что это была моя работа, моя обязанность как американского солдата идти и драться, когда мне скажут. Но в этот раз это была не моя работа, а мой моральный долг. Я жил в Украине, Киев меня приютил и, конечно, я должен остаться здесь, чтобы помогать и бороться.

— Что вам больше всего нравится в Украине и какое ваше любимое место здесь?

— Мне кажется, что Украина очень похожа на мой родной штат Техас — такой же размер, люди выглядят похоже и тоже имеют традиционную народную музыку. Еда опять же похожа на техасскую — мясо и рыба на гриле. Во многом Украина напоминает дом. Например, я люблю ездить на Азовское море, потому что оно похоже на Мексиканский залив в американском Техасе. Это была моя любимая часть поездок.

Еще из лучших вещей, которые мне нравятся в Украине — то, что можно сесть на поезд и уехать в любую точку страны. Без забот и по низкой цене. Было бы хорошо иметь то же самое в Америке.

— Как вы видите конец российско-украинской войны и каковы ваши личные планы на будущее?

— Честно говоря, я не знаю, когда война закончится. Я планирую остаться в Киеве и помочь своим новым друзьям начать новую жизнь. Я хочу провести это лето в Киеве и стараться быть максимально счастливым. Я сэкономил много денег во время жизни в Киеве и теперь хотел бы начать бизнес в Украине — открыть спортзал или типичный пляжный бар как в Майами.

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