Российские войска из Беларуси обстреляли Львов: есть погибшие 24 18.04.2022, 10:43

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Одна из ракет прилетела в шиномонтаж.

Во Львове в результате ракетных ударов по меньшей мере погибли 6 человек, а 8 ранены, среди них ребенок. Точное количество жертв еще уточняется.

Как сообщил Максим Козицкий, начальник ЛОВА, по информации Воздушного командования Запад, сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу.

В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок. Данные уточняются», - написал Максим Козицкий.

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