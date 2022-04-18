В Сети появилось видео буксировки подбитой «Москвы» 14 18.04.2022, 11:00

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Российский корабль коптит и направляется по курсу, заданному защитниками острова Змеиный.

В Сети появилось видео предполагаемого момента буксировки подбитого российского крейсера «Москва».

Ранее пользователь Twitter OSINTtechnical, занимающийся расследованиями по открытым данным, опубликовал снимки горящего крейсера «Москва».

Однако он говорит, что не может проверить их подлинность.

«Но это крейсер класса «Слава», и я не думаю, что один из них был уничтожен таким образом», — написал он.

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