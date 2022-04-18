Злой плюшевый 21 Telegram-канал «СерпомПо»

18.04.2022, 11:09

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Дмитрий Медведев

Как быстро и без смущения те, кто прикидывался интеллигентами, встали на четвереньки.

Обязывает к чему-либо высокий пост, который человек занимал в прошлом? Думаем, что «да». Посмотрите на бывших американских президентов – все они ведут себя достойно.

А теперь послушайте вот эти выражения: «Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты», «вот чего тайно хотелось ночами!», «сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя», «брюссельские тётьки и дядьки», «на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана».

Можно подумать, что это хамство сочиняет кремлебот с оплатой 15 рублей за сообщение в соцсетях. Но, нет. Это бывший президент России Медведев в своем Телеграм-канале потешает публику.

Как быстро и без смущения те из них, кто прикидывался интеллигентами (Лавров, Медведев) встали на четвереньки в своих дорогих костюмах и показали, кто они такие на самом деле.

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