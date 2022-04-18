Украина рассказала о катастрофических потерях российских оккупантов

Украина рассказала о катастрофических потерях российских оккупантов10
- 18.04.2022, 11:23
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Агрессор теряет и технику, и живую силу.
За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска несут невосполнимые потери как и в технике, так и в личном составе.
Об общих боевых потерях врага сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 апреля ориентировочно составили:
личного состава - около 20600 человек ликвидировано,
танков ‒ 790 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2041 ед,
артиллерийских систем – 381 ед,
РСЗО - 130 ед,
средства ПВО - 67 ед,
самолетов – 167 ед,
вертолетов – 147 ед,
автомобильной техники - 1487 ед,
корабли/катера/boats - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
специальная техника – 27.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.