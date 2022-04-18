Украина рассказала о катастрофических потерях российских оккупантов 10 18.04.2022, 11:23

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Агрессор теряет и технику, и живую силу.

За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска несут невосполнимые потери как и в технике, так и в личном составе.

Об общих боевых потерях врага сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 20600 человек ликвидировано,

танков ‒ 790 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2041 ед,

артиллерийских систем – 381 ед,

РСЗО - 130 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов – 167 ед,

вертолетов – 147 ед,

автомобильной техники - 1487 ед,

корабли/катера/boats - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.

специальная техника – 27.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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