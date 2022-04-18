В инфляции в Беларуси виноваты рептилоиды с планеты Нибиру? 16 18.04.2022, 11:32

9,114

Именно такое мнение может сложиться после прочтения заявлений властей.

Телеграм-канал «Письма к дочери» — о том, кто больше всего виноват в падении нашей экономики?

— Хорошее у нас все-таки правительство. Деятельное, но хорошее. У них еще один антикризисный план не успел остыть, а они уже обещают тебе второй. И ты же понимаешь, что второй план будет не хуже первого? Вот и премьер Головченко в пятницу пригрозил, что второй план будет еще лучше.

Ну а как он может быть хуже? Люди же старались. Перечисление всех пунктов первого плана заняло 15 страниц. Так я считаю, что во втором нужно обеспечить прирост пунктопроизводства не менее чем на 3,6 процента. Чтобы компенсировать всякие мелкие экономические неприятности.

Потому что ты же понимаешь, в чем состоит главный практический смысл этих планов? Их же надо кому-то писать. А чем больше планов, тем больше хороших людей будут заняты нужным и полезным делом и не будут оптимизированы в рамках всяких глупостей вроде сокращения бюджетных расходов.

Главное придумывать планы так, чтобы потом на каждый отдельный пункт потребовались новые. Только представь себе сколько людей можно будет занять делом над составлением перечней «товаров критического импорта». Не говоря уже о перечнях «конкретных проектов по созданию на территории Союзного государства совместных импортозамещающих производств». То есть, товаров и производств нет, а перечни — есть.

Так что хорошее у нас правительство. Деятельное такое. Если бы ему еще никто не мешал, то ему было бы совсем хорошо. Но ведь мешают. Запад мешает своими санкциями. Союзник мешает тем, что обещает денег, а не дает, потому что у самого уже нету. И я почти уверен, что рептилоиды с планеты Нибиру тоже как-то гадят своими невидимыми космическими лучами.

Но больше всех мешает, конечно, неблагодарное население. Ну ты в курсе, что от населения правительству вообще сплошной вред. От него то сахар пропадает, то яйца. А в субботу министр финансов сказал, что это население давило на финансовую стабильность, потому что хотело купить себе валюты на черный денег. Слова настоящего министра, который проник в самую суть тонкой природы финансовых рынков.

И дальше министра туда проник только премьер Головченко, который сказал, что инфляция имеет психологический характер. Ты, может, думала, что инфляция в магазинах, где правительство повысило цену на сахар на 40 процентов. Или в кассах Минсктранса, где выросли цены на билеты. Или, скажем, в жировках, в которых что-нибудь дорожает каждый месяц. Так вот нет. Инфляция не в магазинах, инфляция в головах. Просто надо наконец уже начать ходить к психотерапевту.

А правительство тут ни при чем. У правительства есть план. У правительства есть целых два плана, и я практически уверен, что третий тоже на подходе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».