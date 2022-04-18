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Британская разведка рассказала, что сейчас беспокоит российских офицеров

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  • 18.04.2022, 11:37
  • 25,158
Британская разведка рассказала, что сейчас беспокоит российских офицеров

Украинское сопротивление творит чудеса.

Согласованное сопротивление ВСУ стало серьезным испытанием для российских военных и замедлило продвижение России.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, пишет unian.net.

Разведчики отмечают, что российские командиры будут обеспокоены из-за того, сколько времени надо для покорения Мариуполе.

"Согласованное украинское сопротивление подвергло серьезным испытанием российские войска и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах. Усилия захватить Мариуполь стоили его жителям значительных потерь. Большие территории инфраструктуры были разрушены, население понесло значительные потери", - говорится в сообщении. 

По информации британской разведки, нацеливание на населенные районы в пределах Мариуполя происходит по схожему подходу, который Россия использовала в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году.

"И это несмотря на заявления Минобороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет наносить удары по городам, не будет угрожать украинскому населению", - акцентируют разведчики.

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