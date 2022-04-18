Ученые узнали, как долго зарождалась жизнь на Земле 4 18.04.2022, 11:50

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В этом экспертам из Великобритании помог образец породы со дна мирового океана.

Как оказалось, этому образцу более трех миллиардов лет. Его структура и состав рассказали, как быстро на Земле появились первые микроорганизмы.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона изучили породу, в которой находились следы жизнедеятельности микроорганизмов. С помощью нового исследования удалось выяснить, насколько быстро развивалась жизни на нашей планете.

Исследование опубликовали в Science.

Так, биологи изучили кусок скалы с морского дна. Образец получен еще в 2008 году. Ученые разделили породу на куски толщиной с лист бумаги. Далее они выяснили, что возраст породы составляет примерно 3,75 – 4,28 миллиарда лет. Была создана трехмерная модель образца. У него была волнистая форма.

Также интерес представляет и состав. Кусок пород содержал в себе большое количество органического углерода – вещество, входящее в состав органических соединений. Путем вычислений ученые определили, что жизнь могла появиться всего через 300 миллионов лет после образования Земли.

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