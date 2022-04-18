У пленного российского солдата нашли телефон 10-летней украинской девочки 12 18.04.2022, 12:08

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ВСУ вернули его хозяйке.

Бойцы 93-й бригады Холодный Яр вернули 10-летней девочке ее смартфон, который был украден мародерами из ВС РФ на одном из блокпостов в Сумской области.

Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«В плен к нашим ребятам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии. При задержании у пленника нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И по этому телефону уже были звонки в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные „папа“ и „мамочка“. Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера. Телефон принадлежит Иванке», — рассказали украинские военные.

Как оказалось, 15 марта семья девочки выехала эвакуационным коридором из Тростянца, который в то время был занят российскими захватчиками. К их машине подошли солдаты РФ и приказали отдать все телефоны.

«Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не давать врагу любую информацию… Они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем. Прошло около трех дней, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила — да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон», — вспоминает мать девочки.

Таким образом гаджет, украденный российскими мародерами, вернулся к ребенку.

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