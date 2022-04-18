Глава украинской разведки: Российские генералы — это родственники чиновников, процветает кумовство

Глава украинской разведки: Российские генералы — это родственники чиновников, процветает кумовство10
- 18.04.2022, 12:15
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У российского командования крайне низкий профессиональный уровень.
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.
Так, отвечая на вопрос журналиста о том, почему среди 20 тысяч убитых в Украине российских военных есть и высшие генералы, Буданов отметил:
"Мы задались этим вопросом. И, к сожалению, мы нашли только один ответ: крайне низкий профессиональный уровень генералов. Одна из причин этого - кумовство в российской армии, это генералы-вездеходы, родственники какого-то чиновника, не справляющиеся со своими задачами и не подготовленные к ним", - сказал он.
Буданов привел в пример ситуацию в Чернобаевке,
"Возьмите только Чернобаевку! Это памятник идиотизму", - сказал он.