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Россия одобрила выдачу в Беларусь политзаключенной Яны Пинчук

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  • 18.04.2022, 12:57
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Россия одобрила выдачу в Беларусь политзаключенной Яны Пинчук
Яна Пинчук

Девушка якобы вела протестный чат.

В России приняли решение об экстрадиции 24-летней белоруски Яны Пинчук, сообщил «Белсату» ее муж Никита Сафронов. На родине девушку обвиняют в ведении витебского протестного чата.

«Яне в СИЗО пришло постановление о ее экстрадиции в Беларусь. Пока она все еще находится в петербургском СИЗО-5. Адвокаты будут обжаловать это решение, но дата суда пока не назначена», — рассказал Сафронов.

Яна Пинчук жила в России с 2018 года. Девушку задержали в ноябре 2021-го после того, как из Беларуси поступил запрос на экстрадицию. После ареста Яна обратилась к властям РФ с просьбой о предоставлении статуса беженца.

Как уточняет «Белсат», девушку обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса за администрирование чата «Витебск 97%», признанного властями экстремистским, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сама Яна не отрицала того, что вела чат, но заявляла, что сняла с себя полномочия еще до того, как его признали экстремистским, и к тому же размещала там лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Российские правозащитники из центра «Мемориал» признали Яну Пинчук политической заключенной и выступили против ее экстрадиции.

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