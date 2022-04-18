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«Мариуполь держится, в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду»

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  • 18.04.2022, 13:04
  • 6,458
«Мариуполь держится, в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду»

Защита этого города — памятник героизму украинского народа.

Заявления российских оккупантов о скором падении Мариуполя не подтверждаются. В Минобороны ожидают, что ВСУ удастся прорвать блокаду города. 

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

Буданов подчеркнул, что российские оккупанты неоднократно заявляли, что город взят, но этого до сих не произошло.

«Мариуполь — это памятник героизму нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили давно. Русские сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что взятие неизбежно. ... Но, как видите, это не работает уже больше месяца», - сказал он. 

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«В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду», - уверен Буданов. 

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