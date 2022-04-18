«Белавиа» начинает ежедневно летать в Баку 5 18.04.2022, 13:26

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Фото: charter97.org

Также возобновляются рейсы в Калининград.

«Белавиа» летает в Азербайджан теперь каждый день. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолеты по маршруту Минск-Баку-Минск будут вылетать из Минска в 23.00 (прилет в Баку — 03.55), в обратном направлении — 04.55 (прилет в Минск — 08.05).

Также авиакомпания возобновляет полеты в Калининград. Самолеты будут летать трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время полета — 2 часа 50 минут.

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