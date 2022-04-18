Украинский военный эксперт: Если бы не Лукашенко, у России вообще эта операция не удалась бы 18 18.04.2022, 13:34

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Действия режима привели к преступлениям против человечества в Украине.

Лукашенко принимал прямое участие в организации операции в Киевской и Черниговской областях. Об этом заявил заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире иновещания Украины UA:

— Если бы не Беларусь, на самом деле, у России вообще эта операция не удалась бы никаким образом.

Если бы Беларусь заняла хотя бы нейтральную позицию, не разрешила российским войскам проводить удары по Украине, ничего бы не было. Потому что с того фронта, который есть у России, максимум, что они могли бы сделать, это та операция, которую мы сейчас видим — Донбасс и юг Украины.

Когда полетела первая ракета с территории Беларуси, когда взлетел первый самолет, когда мы говорим о преступлениях против человечества в Буче, то эти российские войска тоже шли с территории Беларуси.

То есть Беларусь обеспечила организацию и проведение этих операций, которые привели к этим трагедиям.

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