В Китае открыли два новых вида ископаемых птиц 18.04.2022, 13:48

Что о них известно?

Китайские палеонтологи обнаружили неизвестные виды вымерших птиц в районе ископаемых находок Чангма, что в провинции Ганьсу.

Это место многочисленных палеонтологических открытий расположено примерно в 130 километрах западнее Великой Китайской стены, пишет «Вокруг света. Украина».

Исследователи проанализировали шесть окаменелостей древних пернатых. Как оказалось, они принадлежали трем видам. Два из них были до сих пор не известны науке.

Чангма (Changma) – второе по значимости место обнаружения окаменелостей ископаемых птиц мезозойского периода в мире. Более половины найденных здесь останков принадлежали водным птицам Gansus yumenensis. Они обитали на нашей планете около 120 млн лет назад, то есть в эпоху раннего мелового периода.

Определить, какие окаменелости относятся к Gansus yumenensis, а какие нет, было довольно сложно.

Шесть образцов, которые изучали исследователи, представляли собой неполные черепа и шеи. Окаменелости были частично разрушены долгим пребыванием под землей.

В итоге палеонтологам удалось выделить четыре окаменелости, которые принадлежали уже знакомому виду Gansus yumenensis.

А вот два оставшихся образца ученые причислили к новым ископаемым видам: Meemannavis ductrix и Brevidentavis zhangi. Как и современные птицы, представители вида Meemannavis ductrix были беззубыми.

Тогда как пернатые вида Brevidentavis zhangi обладали маленькими, похожими на колышки зубами, плотно прижатыми друг к другу. Кроме того, у этих птиц обнаружилась странная особенность: маленькая кость в передней части челюсти, называемая преддентарием. Она располагалась на месте подбородка, как если бы у птиц был подбородок, сказал доктор Джингмай О’Коннор из Китайской академии наук.

По его словам, подвижный преддентарий, вероятно, помогал птице обнаруживать добычу.

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