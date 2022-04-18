закрыть
18 апреля 2022, понедельник, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Речице пропал российский военный

9
  • 18.04.2022, 13:57
  • 2,790
В Речице пропал российский военный

По данным из соцсетей он родом из столицы Бурятии — Улан-Удэ.

В городе Речица Гомельской области ищут пропавшего российского военного, сообщили утром в понедельник в местной группе в соцсети.

Пропавшего зовут Дашипылов Александр Николаевич, ему 45 лет. Сообщается, что он был одет в военную форму. В комментариях жители города пишут, что видели Дашипылова на улицах.

Журналисты zerkalo.io разыскали в соцсетях единственного человека с таким именем и датой рождения. На его странице указано, что он живет в столице Бурятии — Улан-Удэ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко
Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип