В Речице пропал российский военный 9 18.04.2022, 13:57

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По данным из соцсетей он родом из столицы Бурятии — Улан-Удэ.

В городе Речица Гомельской области ищут пропавшего российского военного, сообщили утром в понедельник в местной группе в соцсети.

Пропавшего зовут Дашипылов Александр Николаевич, ему 45 лет. Сообщается, что он был одет в военную форму. В комментариях жители города пишут, что видели Дашипылова на улицах.

Журналисты zerkalo.io разыскали в соцсетях единственного человека с таким именем и датой рождения. На его странице указано, что он живет в столице Бурятии — Улан-Удэ.

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