«Прожить на такую зарплату сложно» 18.04.2022, 14:12

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Житель Барановичей рассказал, как выживает на 137 долларов в месяц.

Житель города Барановичи, который работает сторожем в дошкольном учреждении, рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, что помогает держаться «на плаву», какие закупки делает осенью и для чего ему нужна «заначка».

После окончания школы я сразу ушел в армию. Когда вернулся, недолго работал на деревообрабатывающем предприятии. Долго не задержался там потому, что не устраивала зарплата. Полгода искал работу – хотелось найти место, чтобы не работать за копейки. А потом решил работать на себя. Открыл ИП по оказанию строительных услуг и проработал в этой сфере более 20 лет. А полгода назад закрылся – спрос упал, конкуренция выросла.

Сейчас работаю сторожем на ставку. Дежурства у меня в основном ночные. Зарплата составляет 460 рублей. Считаю, что для мужчины это совсем маленький заработок. Но учитывая то, что я работаю не каждый день, иногда есть возможность подработать. Правда, с подработкой сейчас тоже непросто. Например, в прошлом месяце подзаработать что-то сверх зарплаты не удалось.

Конечно, за время предпринимательства, кое-какие накопления остались. Их и использую, если приходится совсем туго. Потому что прожить на такую зарплату сложно.

Полуфабрикатам – нет, все овощи с осени

С моей зарплаты мы с женой сразу закупаемся продуктами питания и бытовой химией. Берем так, чтобы хватило на месяц. В списке крупа, мясо, курица и рыба. Закупились, и жене потом не надо таскать тяжелые сумки, и мне спокойнее – холодильник забил и живи.

На продукты сразу уходит около 170 рублей. Еще 30 рублей отдаем на бытовую химию. А уже хлеб, молоко, кефир и другую мелочевку жена покупает по мере надобности. Полуфабрикаты мы не покупаем – жена готовит сама.

В целях экономии с осени заготавливаем овощи, чтобы хватило сразу на весь сезон. Покупаем несколько мешков картошки, сетку лука, сетку морковки и капусты, чтобы до нового урожая не бегать в магазин или на рынок. Тем более, что овощи зимой и весной растут в цене.

Коммуналку за квартиру оплачиваем с зарплаты жены.

Помогает «заначка»

Еще одна, довольно крупная, статья расходов – это автомобиль. Передвигаюсь я исключительно на нем. В итоге в месяц на топливо уходит около 140 рублей.

Хорошо, если не нужно машину ремонтировать и покупать запчасти. Потому что иначе приходится лезть в заначку. Кстати, каждый месяц я обязательно откладываю рублей 70, которые использую на различные непредвиденные расходы.

На работу беру ссобойки, обычно бутерброды и термос с кофе или чаем.

Мужчине одежды много не нужно

Одежду и обувь я покупаю обычно в магазинах низких цен. Но это бывает очень редко. Во-первых, пока что все есть. А во-вторых, разве мужчине много нужно? Джинсы, пару маек, свитер – и все, на год одет.

На мужскую косметику – пену для бриться, дезодорант, гель для душа – трачу не более 20 рублей. При покупке особо не заморачиваюсь, что первое попало под руку, то и беру.

Мечтаю съездить на море, отдохнуть, но пока такой возможности нет. Надеюсь, что ситуация станет получше, и тогда поездку удастся осуществить.

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