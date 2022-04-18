РФ может потерять до трети добычи нефти 1 18.04.2022, 14:30

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11 апреля добыча опустилась ниже двухлетнего минимума.

За две недели апреля нефтяная промышленность Российской Федерации потеряла 7,4% ежедневной добычи. По прогнозам, добыча ключевого экспортного товара РФ будет только падать.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Ежедневная добыча нефти в РФ к середине апреля сократилась на более чем 800 тысяч баррелей (7,4%).

К 4 апреля спад был на уровне около 450 тысяч баррелей в сутки. Спустя 10 дней удвоился: из 11,01 млн баррелей в день осталось 10,2 млн, согласно сообщениям российских СМИ.

Источник агентства Reuters, знакомый с данными, утверждает, на понедельник, 11 апреля, добыча опустилась уже до 9,76 млн баррелей в сутки. Это двухлетний минимум.

Максимальные потери - почти 15% - несет "Роснефть", которая качает 2,87 млн баррелей в день (в марте было 3,35 млн).

Нефтяники вынуждены глушить скважины из-за резкого падения спроса на российский сорт нефти Urals. Сегодня он продается с рекордной скидкой в 35 долларов за баррель.

От российской нефти полностью отказались Shell, BP, Eni и TotalEnergies, а 15 крупнейших нефтетрейдеров анонсировали сокращение закупок в мае.

Не лучше ситуация и в Китае. Таможенная статистика за март показала, что импорт из России даже ниже, чем в конце прошлого года (8 млрд долларов против 9 млрд).

Крупнейший в Индии нефтепереработчик Indian Oil Corporation исключил Urals из тендеров на май, несмотря на скидки.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия потеряет до трети нефтедобычи, или 3 млн баррелей в день, а нефтяная промышленность будет отброшена состоянию 2004 года.

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