Мэр Бучи: Каждый пятый оставшийся в городе житель был расстрелян 2 18.04.2022, 14:47

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Новые факты зверств российских оккупантов.

Каждый пятый житель Бучи, который оставался в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками, заявил мэр Анатолий Федорук.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, что зверски были убиты 403 человека.

«403 200-х гражданских жителей были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, по-другому нельзя их называть. Сегодня было множество и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И они уже после увиденного не называют „российские войска“, они называют ордой, орками. По-другому нельзя», — пояснил Федорук.

По его словам, до войны в Буче проживало около 53 тысяч человек, а во время и после оккупации осталось 3000−3500 жителей.

«Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому те, кто выжил, они просто благодарят Господа Бога за то, что так случилось», — добавил мэр Бучи.

Он также уточнил, то 80−85% жертв оккупантов погибли от пулевых ранений.

«Практически 80−85% - это пулевые ранения и убийства. Это не от взрыва снарядов, не осколки, это целенаправленно расстрелянные люди, мирные люди, гражданские люди в разных обстоятельствах», — резюмировал Федорук.

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