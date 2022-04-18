Визовые санкции ЕС затрагивают лишь власти Беларуси, а не простых людей 6 18.04.2022, 14:52

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Брюссель продолжает поддерживать белорусский народ.

Визовые ограничения на уровне ЕС касаются лишь представителей белорусской власти, а не обычных белорусов. Об этом говорится в ответе председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на обращение команды Виктора Бабарико. Белорусские деятели обратились к еврокомиссару с призывом не допускать дискриминации на территории Евросоюза исключительно по национальному признаку.

Ключевые моменты из ответа:

— Директива ЕС о временной защите распространяется на белорусов, постоянно проживавших в Украине на момент начала российского вторжения. Иные категории белорусов, включая временно проживавших в Украине, могут на общих основания подать заявление о международной защите в ЕС.

— Визовые ограничения на уровне ЕС, включая ограничения действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью относительно выдачи краткосрочных виз, касаются исключительно представителей действующей в Беларуси власти и не касаются простых белорусов.

— Вопрос выдачи долгосрочных виз и видов на жительство входит в компетенцию государств-членов ЕС и решается на национальном уровне.

— ЕС поддерживает белорусский народ и его выбор в пользу демократии и фундаментальных свобод.

4 марта команда Бабарико направила официальные письма в ряд министерств иностранных дел стран ЕС, а также председательнице Еврокомиссии. В обращениях указывалось, что страны ЕС перестают выдавать белорусам шенгенские и национальные визы.

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