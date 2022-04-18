На сколько подорожал пасхальный кулич за год в Беларуси 18.04.2022, 14:58

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Журналисты сравнили стоимость домашней и магазинной выпечки.

Intex-press просчитал стоимость традиционного праздничного десерта весной 2022 года и весной 2021-го. Оказалось, что за год домашний пасхальный кулич заметно подорожал. Но магазинный вырос в цене еще сильнее.

Для расчетов журналисты взяли проверенный рецепт пасхального кулича. А стоимость высчитывали, опираясь на данные Белстата о средних ценах на продукты питания за март 2021 и 2022 годов (последние опубликованные данные), так как реальные ценники с прошлого года у нас сохранились лишь на часть нужных продуктов.

Чтобы замесить тесто, из которого выйдет шесть среднего размера куличей, нам понадобится: 5 яиц, 2 кг муки, литр молока, 100 граммов дрожжей, 0,5 кг сахара, 200 граммов сливочного масла, щепотка соли, пакет ванилина и 250 г изюма.

В марте 2021 года этот набор продуктов (без учета дрожжей и ванилина, цен на которые нет в данных статистики и которые не влияют серьезно на итоговую стоимость изделия) стоил порядка 11,54 рубля, то есть один домашний кулич обходился в 1,92 рубля.

К марту 2022 года цены почти на все продукты, за исключением муки и соли, даже в официальных данных статистики, существенно выросли. Особенно на сухофрукты, которые за год подорожали почти в два раза!

В итоге набор продуктов за год подорожал до 14,5 рубля, а стоимость одного домашнего кулича выросла до 2,42 рубля, то есть примерно на 26% по сравнению с прошлым годом. И это с учетом средних цен статистики, а не реальных в магазине, которые часто выше официальных.

Но еще больше, как оказалось, за год выросли цены на готовую продукцию в магазинах (см.фото). Пасхальный кулич промышленного производства весом 320 граммов, который в прошлом году накануне Пасхи стоил 3,3 рубля, в этом году подорожал до 4,8 рубля, то есть на 45%!

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