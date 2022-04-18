Гибель «Москвы» обрастает удивительными моментами 19 Владислав Иноземцев

18.04.2022, 15:15

25,264

Владислав Иноземцев

Вопросы никуда не делись.

Гибель крейсера «Москва» продолжает обрастать многими удивительными моментами - и одним из них является встреча главнокомандующего ВМФ с якобы спасшимися моряками. Многие источники уже отметили, что их слишком мало для того. чтобы верить сообщениям официальных СМИ о том, что (почти) весь экипаж был спасен и слишком много, если исходить из большинства независимых сведений о скорости гибели судна. При этом все уже отметили, что часть видео воспроизводится с отключенным звуком, что сводит его ценность практически к нулю.

Однако у меня возникает даже еще более интересный вопрос: на изображении довольно ясно различимы лица моряков - и их наверняка могут узнать родные и близкие (а также определить, служили ли вообще попавшие на кадры хроники люди на погибшем военном крейсере).

Честно говоря, с трудом верится, что через два дня после катастрофы, приведшей к взрыву основного боезапаса (неважно, от украинской ракеты или от непотушенного окурка), даже сто человек команды судна могут стоять на плацу без единого следа ранений или измождения.

Поэтому пока не появится либо репортажа о встречах командования с родственниками погибших, либо достоверных подтверждений близких тех, кто был выстроен перед главнокомандующим, что их родственники, служившие на крейсере, спаслись, я бы считал представленное видео простым фейком, а реплики высокого морского начальства - обращенными вовсе не к тем, кто (может быть) пережил недавнюю трагедию.

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».