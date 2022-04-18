Испанский визовый центр в Минске объявил о закрытии 2 18.04.2022, 15:23

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Что будет с документами?

В понедельник, 18 апреля визовый центр Испании в Минске сообщил о закрытии, информация об этом появилась в телеграм-канале центра. Причина, которую указали в сообщении, «ограничение доступа в помещения со стороны арендодателя». У белорусов сразу же возник вопрос, а что будет с их документами? Сайт попытался узнать, что случилось.

«Визовый центр Испании закрыт, в том числе для выдачи гражданских паспортов, в связи с ограничением доступа в помещения со стороны арендодателя — „ЮкейДЕВЕЛОПМЕНТ“», — написано в сообщении центра.

Здание, указано там, закрыто в том числе и для выдачи паспортов. Чтобы вернуть документы, белорусам предлагают обращаться к арендодателю или в госорганы.

Помещение испанского визового центра находится в здании бизнес-центра «Каскад-Альфа». В администрации бизнес-центра нам пояснили, что доступ туда представителям визового центра был ограничен из-за долга за аренду.

— Между нами и компанией «Биэлэс Биуай» — юрлицом визового центра — есть договор аренды помещений. 5 апреля в связи с систематическими неплатежами по этому договору, которые продолжаются уже не первый год, мы приняли решение направить в адрес арендатора уведомления о прекращении договора в одностороннем порядке. Сегодня они должны нам эти помещения из аренды вернуть, — пояснили в администрации «Каскад-Альфа».

Какую именно сумму должен испанский визовый центр за аренду, не уточнили, лишь сообщили: «Она большая».

Ответ на вопрос, а что будет с документами людей, которые остались в закрытом помещении визового центра, в «Каскад-Альфа» посоветовали обращаться к представителям центра.

— Представители смогут зайти в здание, чтобы, например, забрать документы, которые там остались?

— Нами направлено в их адрес уведомление о прекращении с 18 апреля 2022 года доступа в помещение персонала и посетителей.

— Так, а что будет с документами людей?

— На данный момент я ничего не могу комментировать по этому поводу. Мы паспорта не принимаем. У нас отношения с арендатором. У нашего юрлица никаких обязательств перед людьми, которые подали документы на визы, нет, — отвечают в администрации бизнес-центра. — Сегодня мы общались с представителем визового центра, но никаких предложений с их стороны нет. Они просто просят, чтобы мы пролонгировали с ними отношения до 30 апреля. Решение по этой ситуации мы пока не приняли.

Чуть позже администрация «Каскад-Альфа» сообщила, что под их зданием «собралось уже около 70 человек». Люди пришли за документами.

— Мы действуем согласно условиям договора, но выходит, оказались заложниками ситуации. Якобы мы не выдаем людям паспорта, хотя мы к этому не имеем никакого отношения, — эмоционально отвечают в администрации «Каскад-Альфа».

— Вы сможете открыть дверь, чтобы представители визового центра пришли и забрали документы клиентов?

— Да, мы набрали сейчас их контактному лицу, он пока не снимает, — ответили нам. — Мы готовы открыть двери, чтобы людям отдали паспорта, и чтобы представители визового центра забрали необходимое имущество и документы, которые там есть, и выдавали их в другом месте. Иначе завтра у нас будет такая же ситуация.

Спустя некоторое время в администрации «Каскад-Альфа» сообщи, что в 16.00 планируется приезд представителя визового центра. Будут выдавать паспорта.

Оперативно связаться с представителями испанского визового центра пока не удалось.

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