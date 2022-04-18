Бывший советник Путина назвал предпосылки к свержению главы Кремля 20 18.04.2022, 15:31

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Андрей Илларионов

Война уже перебросилась на территорию России.

Все идет к тому, что Путина свергнут силой. Об этом «Главреду» заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

«В какой-то степени война уже затрагивает отдельные населенные пункты в России. В частности, подобные сообщения были из Миллерово, Белгорода, и они будут множиться, это неизбежно», — отметил эксперт.

По его словам, война неизбежно будет сопровождать разгром российских частей.

«После этого разгрома война может приобрести непредсказуемый характер. Какой – мы этого даже предвидеть не можем. Это могут быть не только национальные или этнические границы на территории самой России, но и другие. Совершенно очевидно, что нынешний правящий в России режим должен уйти. Также очевидно, что он не может уйти без силового воздействия», — подытожил Илларионов.

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