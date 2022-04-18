Политзаключенного хирурга Андрея Любецкого приговорили к пяти годам лишения свободы 5 18.04.2022, 15:35

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Преступный приговор вынесла судья Светлана Черепанова.

18 апреля в Минском городском суде огласили приговор известному челюстному хирургу, политзаключенному Андрею Любецкому, сообщают правозащитники.

Судья Светлана Черепанова присудила ему пять лет колонии общего режима, сообщают правозащитники. Именно такое наказание просила прокурор Жанна Баранова.

Любецкий 18 лет отработал в детской больнице в Минске. В 2020-м он был волонтером возле Окрестина, потом участвовал в уличных маршах. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса.

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