В Минске на торги выставили четырехкомнатную квартиру по очень низкой цене 6 18.04.2022, 15:39

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Жилплощадь продается за долги.

В Минске на торги (по очень привлекательной цене!) выставили жилье, принадлежащее скандальному застройщику «Жилстройкомплект», пишет realt.by. Именно эта компания строила и недостроила жилой комплекс «Грушевский Посад». В мае на площадке по реализации имущества «БелЮрОбеспечение» пройдет аукцион по продаже квартиры, находящейся в собственности девелопера-банкрота. Узнали все подробности.

Выставленное на торги жилье находится в Малиновке, прямо рядом с кольцевой. Это − 4-комнатная квартира с ремонтом по улице Есенина, 143. Площадь жилья составляет 76,2 «квадрата». В квартире — 4 изолированные комнаты и кухня. Дом, в котором располагается жилье — панельный, 2000 года постройки. В здании — 10 этажей.

Сообщается, что квартира продается за долги. Сейчас она арестована следственными органами. В данный момент в квартире по договору найма проживают 4 человека с регистрацией. Будущему собственнику придется решать через суд вопрос с их выпиской.

И наконец, самое интересное: начальная стоимость четырешки — 130,4 тысяч рублей (по актуальному курсу — около 39 тысяч долларов).

Торги по квартире будут электронными и пройдут 11 мая (с 9 до 18 часов). Прием заявок продлится до 10 мая (до 16:00).

Напомним, что «Жилстройкомплект» успел возвести только два дома из комплекса «Грушевский Посад». Стройка еще двух домов стала одним из главных городских долгостроев. Известно, что глава компании переехал в Польшу. Сам жилой комплекс сейчас достраивает «УКС Запад».

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