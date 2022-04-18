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Ученые научились определять эмоции свиней по издаваемым ими звукам

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  • 18.04.2022, 15:55
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Ученые научились определять эмоции свиней по издаваемым ими звукам

Для этого специалисты использовали алгоритм машинного обучения.

Исследование по определению эмоционального состояния свиней по издаваемым ими звукам провела международная группа биологов из Швейцарии, Дании, Норвегии, Франции и Чехии, 17 апреля сообщает El mundo.

Группа биологов изучила более 7000 аудиозаписей звуков, издаваемых свиньями в разных ситуациях — от удовлетворения во время еды до отчаянных визгов на бойне, и классифицировала эти звуки на 19 различных категорий.

«Мы показываем, что можно определить эмоции свиней по их вокализации», — объяснила ответственный за проект Элоди Бриффер из Копенгагенского университета. По словам ученого, исследование предлагает новый способ определить благополучие животных с помощью инструмента, который позволяет определить эмоциональное состояние животного.

По словам Бриффер, ученые использовали алгоритм машинного обучения, который по спектрограмме звуков свиньи распознает эмоции свиньи и возможный контекст того, чем эти эмоции вызваны. Исследователи считают, что подобные устройства позволят фермерам точнее определять, все ли в порядке со здоровьем животного.

«Мы достигли точности 92% <…> в определении того, является ли издаваемый звук отрицательным или положительным, и 82% точности в классификации реального контекста, в котором были воспроизведены звуки», — сказала Бриффер.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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