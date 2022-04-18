Ученые научились определять эмоции свиней по издаваемым ими звукам 7 18.04.2022, 15:55

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Для этого специалисты использовали алгоритм машинного обучения.

Исследование по определению эмоционального состояния свиней по издаваемым ими звукам провела международная группа биологов из Швейцарии, Дании, Норвегии, Франции и Чехии, 17 апреля сообщает El mundo.

Группа биологов изучила более 7000 аудиозаписей звуков, издаваемых свиньями в разных ситуациях — от удовлетворения во время еды до отчаянных визгов на бойне, и классифицировала эти звуки на 19 различных категорий.

«Мы показываем, что можно определить эмоции свиней по их вокализации», — объяснила ответственный за проект Элоди Бриффер из Копенгагенского университета. По словам ученого, исследование предлагает новый способ определить благополучие животных с помощью инструмента, который позволяет определить эмоциональное состояние животного.

По словам Бриффер, ученые использовали алгоритм машинного обучения, который по спектрограмме звуков свиньи распознает эмоции свиньи и возможный контекст того, чем эти эмоции вызваны. Исследователи считают, что подобные устройства позволят фермерам точнее определять, все ли в порядке со здоровьем животного.

«Мы достигли точности 92% <…> в определении того, является ли издаваемый звук отрицательным или положительным, и 82% точности в классификации реального контекста, в котором были воспроизведены звуки», — сказала Бриффер.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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