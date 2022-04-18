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В оборонном комитете Бундестага раскритиковали Шольца из-за отсутствия поставок оружия в Украину

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  • 18.04.2022, 16:32
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В оборонном комитете Бундестага раскритиковали Шольца из-за отсутствия поставок оружия в Украину

Шольц выразил желание выделить Украине больше денег, для победы нужны не деньги, а оружие.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за неготовность быстро поставить Украине тяжелое вооружение.

В комментарии Welt она заявила, что Шольц не озвучивает свои планы по поставкам оружия Киеву.

«Я просто думаю, что у нас нет времени на дискуссии по этому вопросу», — заявила глава комитета, добавив, что речь идет не только об Украине, но также и о всей Европе.

Штрак-Циммерманн добавила, что Шольц выразил желание выделить Украине больше денег, но, по ее словам, для победы нужны не деньги, а оружие.

«Я хотела бы, чтобы канцлер еще раз ясно сказал, что деньги есть. И с другой стороны, Германия готова поставить тяжелое вооружение», — подчеркнула она.

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