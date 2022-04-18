Белорус умер на стройке АЭС в Бангладеш 18.04.2022, 16:37

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Мужчине было 52 года.

Гражданин Беларуси умер на строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш. Его тело обнаружили в комнате в доме, где проживают иностранные строители, сообщает агентство United News of Bangladesh.

Мужчине было 52 года, он работал в компании Ruinwald, которая занимается строительством АЭС. В статье называется его имя – Ivanu Maxim. Тело мужчины обнаружил в пятницу утром его сосед и вызвал полицию. Полиция предполагает, что причиной смерти могла стать остановка сердца.

В конце января – начале февраля этого года умерли пять россиян, работавших на строительстве АЭС «Руппур». Местные власти начали расследование.

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