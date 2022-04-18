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В Одесской области ВСУ сбили российский беспилотник

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  • 18.04.2022, 16:41
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В Одесской области ВСУ сбили российский беспилотник

Беспилотник осуществлял воздушную разведку.

Сегодня, 18 апреля, в Одесской области сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

Сообщается, что военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили беспилотник, который осуществлял воздушную разведку.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ликвидировали агентурную сеть оккупантов.

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