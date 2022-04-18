«40% продукции поставлялось в Евросоюз»7
- 18.04.2022, 16:42
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Что будет с белорусской деревообработкой?
Европейские санкции не могли не сказаться на состоянии белорусской деревообработки, ведь свыше 40% экспорта продукции отправлялось в страны Евросоюза. Об этом рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, пишет onliner.by.
Напомним, в начале марта ЕС ввел очередной пакет санкций против Беларуси. Ограничения коснулись в том числе деревообработки, а именно экспорта пиломатериалов, фанеры, древесных плит и другой продукции.
«Мы в определенной степени ограничены сегодня в поставках туда нашей продукции, в связи с этим нами были разработаны антисанкционные программы. Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативу Европейскому союзу», — заявил Михаил Касько.