закрыть
18 апреля 2022, понедельник, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«40% продукции поставлялось в Евросоюз»

7
  • 18.04.2022, 16:42
  • 3,800
«40% продукции поставлялось в Евросоюз»

Что будет с белорусской деревообработкой?

Европейские санкции не могли не сказаться на состоянии белорусской деревообработки, ведь свыше 40% экспорта продукции отправлялось в страны Евросоюза. Об этом рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, пишет onliner.by.

Напомним, в начале марта ЕС ввел очередной пакет санкций против Беларуси. Ограничения коснулись в том числе деревообработки, а именно экспорта пиломатериалов, фанеры, древесных плит и другой продукции.

«Мы в определенной степени ограничены сегодня в поставках туда нашей продукции, в связи с этим нами были разработаны антисанкционные программы. Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативу Европейскому союзу», — заявил Михаил Касько.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко
Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип