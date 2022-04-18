ФБР: Северная Корея стоит за крупнейшей кражей криптовалюты в истории 9 18.04.2022, 16:49

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Хакеры сумели украсть Ethereum на $625 миллионов.

В конце марта северокорейские хакеры сумели украсть около $625 млн в Ethereum. Это крупнейшая кража в криптовалюты в истории.

Об этом сообщает ФБР. Хакерам удалось взломать блокчейн Ronin и видеоигру Axie Infinity, которая работает на нем. Разработчики узнали о том, что их система скомпрометирована, лишь спустя шесть дней после взлома.

Правоохранители утверждают, что за кражей стоят Lazarus Group и APT38 — самые известные хакерские группировки КНДР. Считается, что Lazarus Group суммарно украла уже более миллиарда доллара в криптовалютах.

Прямо сейчас хакеры отмывают полученные деньги через Tornado Cash — сервис, позволяющий запутать следы, откуда и куда уходит криптовалюта. Американские власти пытаются отследить, откуда и на какие кошельки уходили деньги.

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