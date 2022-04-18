Кто из задержанных врачей мог обследовать Лукашенко? 4 18.04.2022, 17:02

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Есть несколько версий.

Спустя три недели после начала массового задержания ортопедов по всей стране появились первые официальные комментарии. На совещании с министром здравоохранения, генеральным прокурором и главой КГБ Александр Лукашенко заявил, что за решеткой сейчас находится 35 медиков. Среди них он назвал и своего врача, «который не раз его обследовал». Zerkalo.io рассказывает, кто это может быть.

Имени специалиста Лукашенко не упомянул.

Кто из задержанных вероятнее всего мог обследовать Лукашенко?

Бывший врач-ортопед из РНПЦ ортопедии и травматологии Рустам Айзатулин, которого уволили за гражданскую позицию, называет имена четырех врачей, которые могли обследовать Лукашенко.

— Сейчас в списке задержанных практически все высококлассные специалисты. Но если пролистать список имен, который нам известен, то это мог быть Павел Григорьевич Скакун, — объясняет Айзатулин. — Потому что он пропадал из нашей клиники в те моменты, когда сам Александр Лукашенко пропадал со своими проблемами.

— Либо это мог быть Александр Бенько (врач Минской областной больницы. — Прим. Ред.). Дело в том, что Бенько сам по себе очень хороший специалист и знает патологию коленного и тазобедренного сустава. Плюс он консультировал и оперировал в Республиканском клиническом медцентре Управления делами президента. Там ставил иностранные протезы, как тазобедренные, так и коленные.

Айзатулин также не исключает, что какие-то заключения могли давать и заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Мурзич, а также заведующий ортопедическим отделением № 1 того же РНПЦ Иван Минаковский.

— Все эти врачи супер-профессионалы, но Мурзич, к примеру, больше специализируется по тазобедренным суставам и патологии таза. Как и Минаковский, — объясняет бывший коллега задержанных. — Да, свое слово они могли сказать, но всё-таки профиль у них немного иной.

Что известно про этих врачей?

Павел Скакун. Заведующий ортопедическим отделением № 2 РНПЦ травматологии и ортопедии. Ему 58 лет. Из них 30 лет работает в ортопедии.

Павел Скакун. Фото: ortoped.by

«Максимальный в Республике Беларусь опыт первичного и ревизионного эндопротезирования коленных суставов с использованием различных имплантов», — пишет о нем сайт о медтуризме в Беларуси.

На протяжении более чем 20 лет проходил стажировки в ортопедических клиниках Германии, Австрии, Швейцарии, США, Польши и России. Скакун кандидат медицинских наук, преподавал на кафедре спортивной медицины БелМАПО, также он автор 7 патентов. В 2013 году его наградили орденом Отечества III степени.

Александр Бенько. Доцент кафедры травматологии и ортопедии БелМАПО. Ему 46 лет, он кандидат медицинских наук, автор двух патентов.

Александр Бенько. Фото: его страница в Ok.ru

В 2009 году за разработку и внедрение новых технологий лечения травматических дефектов мягких тканей конечностей получил стипендию президента для талантливых молодых ученых.

Бенько проходил стажировку в крупнейших ортопедических центрах Европы. Является членом Всемирной Организации травматологов и ортопедов.

Александр Мурзич. С января этого года стал заместителем директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии.

Александр Мурзич. Фото: doktora.by

Ему 45 лет. Он кандидат медицинских наук. В 2015 году получил грамоту от Министерства здравоохранения, а в 2017-м — звание «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

В том же году стал победителем конкурса «Врач года Республики Беларусь» в номинации «Врач-хирург». Имеет 4 патента, более 20 его технологий внедрены в практику. Он член международного общества травматологов AO Trauma.

Иван Минаковский. Заведующий ортопедическим отделением № 1 РНПЦ травматологии и ортопедии. Ему 57 лет, стаж работы 34 года. Отличник здравоохранения, имеет три патента на способы лечения и медицинские изделия.

Иван Минаковский. Фото: РНПЦ травматологии и ортопедии

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