ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма 2 18.04.2022, 17:11

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С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

"Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток", - отметил он.

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