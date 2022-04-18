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Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей Москвы

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  • 18.04.2022, 17:14
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Массовый уход западных компаний лишит работы 200 тысяч жителей Москвы
Фото: ТАСС

Мэр Москвы хочет организовать временные и общественные работы.

Около 200 тысяч человек рискуют потерять работу в российской столице из-за ухода иностранных компаний из страны после вторжения в Украину. Мэр Москвы Сергей Собянин хочет организовать временные и общественные работы.

Об этом сообщает CNN.

По словам Собянина, власти продолжат реализовывать планы по поддержке работников, рискующих остаться без работы, выделив на это 3,36 млрд рублей (около 41 млн долларов по официальному курсу).

"Как и планировалось, на прошлой неделе мы утвердили программу поддержки сотрудников, которым грозит увольнение. В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, временно приостановивших свою деятельность или решивших покинуть Россию. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек рискуют потерять работу", - написал Собянин.

Он добавил, что план помощи в трудоустройстве включает в себя обучение персонала, трудоустройство на временные и общественные работы и стимулирование организаций и фирм, нанимающих этих работников.

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