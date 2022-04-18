Бывший вице-президент Газпромбанка застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой 2 18.04.2022, 17:33

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Владислав Аваев

Владислав Аваев также работал в Управлении делами президента РФ и в Госдуме.

В Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка 51-летний Владислав Аваев, его жена и дочь, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главное следственное управление СКР по Москве.

Три тела с огнестрельными ранениями из пистолета обнаружила полиция. По результатам осмотра места происшествия сделан предварительный вывод о том, что все три выстрела произвел сам Владислав Аваев. Как считает следствие, бывший банкир застрелил супругу, а затем дочь, ставшую невольной свидетельницей случившегося. После этого финансист покончил с собой.

Происшедшее квалифицировали по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Причины трагедии пока неясны, но следствие склоняется к бытовым мотивам. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме посторонних людей во время стрельбы не обнаружено.

Владислав Аваев — бывший вице-президент «Газпромбанка». По данным «Московского комсомольца» Аваев занимался медицинским бизнесом: возглавлял компанию «РТ-карбон», получил контрольный пакет акций компании «Карбоникс». Фирма планировала заняться производством костезамещающих углеродных имплантов. До этого Аваев работал в Управлении делами президента и в Государственной думе.

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