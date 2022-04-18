Зеленский призвал ЕС поднять для РФ цену агрессии против Украины 18.04.2022, 17:34

Для этого необходимо усилить санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой призвал поднять для России цену развязанной Москвой войны. Глава государства добавил, что для этого необходимо усилить санкции.

"Продолжил диалог с президентом Литвы Гитанасом Науседой", - написал Зеленский.

Он добавил, что в ходе беседы сообщил своему литовскому коллеге о ситуации на фронте и героической обороне Мариуполя. Глава государства также поблагодарил Науседу за поддержку Украины.

"Ожидаем ее (поддержки - ред.) увеличения в ЕС. Нужно максимально поднять цену агрессии для России, усилить санкции", - подытожил Зеленский.

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