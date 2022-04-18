В Беларуси в первом квартале упал ВВП

В Беларуси в первом квартале упал ВВП3
- 18.04.2022, 17:45
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В текущем году ВВП может упасть на 6,5%.
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте снизился, сообщает Белстат. Падение составило 0,4% к аналогичному периоду прошлого года. ВВП за первый квартал нынешнего года составил 42,6 млрд рублей в текущих ценах.
Ранее Всемирный банк в апреле обновил прогноз по ВВП Беларуси. Согласно новой оценке, в этом году он упадет на 6,5%, экспорт уменьшится на 14,2%, а импорт — на 18,6%.
На 2022 год также запланирован рост ВВП на 2,9% прошлому году. Это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны на нынешний год.