Под Киевом задержали диверсионно-разведывательную группу оккупантов

Под Киевом задержали диверсионно-разведывательную группу оккупантов3
- 18.04.2022, 17:56
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Видеофакт.
В Жулянах под Киевом украинские правоохранительные органы задержали диверсионно-разведывательную группу противника. Видео опубликовал в Telegram представитель Министерства внутренних дел Украины.
Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!
У задержанных была обнаружена сумка, в которой были сигареты, рация, деньги и золото. Также там был найден паспорт с новым фото и без оттиска печати на фотографии.