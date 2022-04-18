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Под Киевом задержали диверсионно-разведывательную группу оккупантов

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  • 18.04.2022, 17:56
  • 4,672
Под Киевом задержали диверсионно-разведывательную группу оккупантов

Видеофакт.

В Жулянах под Киевом украинские правоохранительные органы задержали диверсионно-разведывательную группу противника. Видео опубликовал в Telegram представитель Министерства внутренних дел Украины.

Осторожно! На кадрах присутствует ненормативная лексика!

У задержанных была обнаружена сумка, в которой были сигареты, рация, деньги и золото. Также там был найден паспорт с новым фото и без оттиска печати на фотографии.

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