Какая погода ждет белорусов на этой неделе? 18.04.2022, 18:03

Прогноз на 19-21 апреля.

19 апреля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с востока, пишет pogoda.by.

Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдутосадки (дождь, местами с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+9°С, по северо-востоку Белаурси до +14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет слабо падать.

20-21 апреля сохранится влияние малоподвижных фронтальных разделов и преобладание облачной погоды.

20 апреля во многих районах страны ожидаются дожди, ночью по юго-востоку республики местами сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +5..+11°С, по северу страны до +15°С.

21 апреля на большей части территории республики ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, восточный порывистый, днем по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +6..+12°С, в северных районах до +15°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».