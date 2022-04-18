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В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны

  • 18.04.2022, 18:11
В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны

В субботу впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан, рассказал он.

По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.

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