В Украину вернулись более миллиона человек с начала войны
- 18.04.2022, 18:11
В субботу впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.
В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан, рассказал он.
По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.
Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.