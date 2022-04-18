Ведущего бизнес-аналитика EPAM осудили на 3 года «домашней химии» 8 18.04.2022, 18:18

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Денис Насуро

Дениса Насуро задержали 9 декабря прошлого года.

Ведущего бизнес-аналитика EPAM Дениса Насуро 18 апреля осудили на 3 года «домашней химии», сообщает zerkalo.io. Его признали виновным по ч.1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них»).

Дениса Насуро задержали 9 декабря 2021 года и осудили на 13 суток ареста за распространение «экстремистских материалов». После этого так и не вышел на свободу: мужчину перевели в СИЗО.

Пока шло расследование, сайт НАН РБ удалил из архива все научные труды Дениса Насуро, проработавшего там более 10 лет.

Насуро участвовал в космических программах «Космос БР» и «Космос НТ», в создании суперкомпьютера и запуске белорусского спутника «Белка-1», публиковал статьи и научные работы.

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