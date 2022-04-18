Минобороны Украины обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться 4 18.04.2022, 18:26

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Это шанс для них не стать «пушечным мясом».

В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Как пишет nv.ua, об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом — как сдаться в плен и не стать «пушечным мясом» в Украине.

«Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых», — отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь: +38 098 342 79 31.

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