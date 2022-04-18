Шмыгаль: Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель 4 18.04.2022, 18:44

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Денис Шмыгаль

России грозит дефолт в результате санкций.

России грозит дефолт в результате санкций, введенных после полномасштабного нападения на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения.

«Порты всех стран ЕС остановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против Сбербанка. Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут приостановить войну. Дефолт России становится вопросом уже не месяцев, а недель», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что Киев призывает партнеров продолжать давление на Россию.

«Я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится», - сказал глава правительства.

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