Завтра в Беларуси снова подорожает топливо 4 18.04.2022, 18:49

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Это восьмое подорожание в этом году.

19 апреля розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси вырастут на 2 копейки, сообщает концерн «Белнефтехим».

Литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,16 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,26 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,48 рубля, дизельного топлива – 2,26 рубля.

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2022 г. В предыдущий раз цены на АЗС Беларуси изменялись с 12 апреля, тогда они также были повышены на 2 копейки.

В 2021 г цены на автомобильное топливо изменялись 30 раз.