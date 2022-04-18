Житель Бородянки накормил оккупантов брынзой с крысиным ядом 18.04.2022, 19:29

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Пожилой мужчина рассказал, как это было.

Для приготовления брынзы мужчина использовал отраву, которая завалялась в хозяйстве.

Российской армии, а также группировкам, воюющим в ее составе, активно противостоят не только Вооруженные Силы Украины, но и рядовые граждане, которые делают все возможное для сокращения количества оккупантов. Так, ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором, по их информации, – житель Бородянки в Киевской области, передает focus.ua.

Седой мужчина рассказывает, что он приготовил брынзу с крысиным ядом, которой потом накормил кадыровцев.

"Я своими мозгами дошел до того, чтобы приготовить отравленную брынзу на крысином яде и угощать чеченцев", – говорит старик.

На вопрос, как и через какое время действует яд, мужчина ответил:

"А я не знаю, как он там действует… У меня была крысиная отрава, я там крыс травил. И я наготовил. И все".

Отравление российских оккупантов украинцами – явление не единичное. Еще в начале апреля ГУР МО Украины сообщало о том, что в Изюмском районе на Харьковщине местные жители "угостили" россиян из 3-ей мотострелковой дивизии пирожками с "сюрпризом", в результате чего двое солдат умерли сразу, а 28 оказались в реанимации. Кроме того, около полутысячи солдат из этой же дивизии попали в реанимацию из-за отравления алкоголем "неизвестного происхождения".

Российские военные в разговорах с родственниками и сами рассказывают о случая отравления сослуживцев жителями населенных пунктов, которые попали в оккупацию. При этом один из оккупантов подчеркивает, что командование их бросило, и они просто "голодные".

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