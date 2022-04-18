Обнаружен древнейший фрагмент календаря майя 18.04.2022, 19:52

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Фотофакт.

Археологический памятник Сан-Бартоло представляет огромный интерес для изучающих историю майя. Этот город на севере Гватемалы был населён с VII века до н. э. до III века новой эры. О раскопках на этом участке заговорили в 2001 году, когда археологи обнаружили ярко раскрашенные фрески позднего доклассического периода (400 г. до н.э. – 200 г. н.э.) в его центральной ступенчатой пирамиде, названной Лас-Пинтурас. Самые ранние образцы письменности в Сан-Бартоло датируются примерно 300 годом до новой эры, — сообщает The History Blog со ссылкой на El Pais.

На одном из этапов раскопок археологи обнаружили более 7000 кусков штукатурки — их бережно утилизировали, а не просто выбрасывали как строительный мусор. Так недавно были идентифицированы два фрагмента с точкой и горизонтальной линией над головой оленя. Это «7 оленей» — один из дней календаря майя. Радиоуглеродное датирование древесного угля дало диапазон дат от 300 до 200 гг. до новой эры — это самый ранний пример записи календаря майя.

«Майя, как и мы, использовали солнечный календарь, но у них был и ритуальный, — говорит археолог из Скидмор-колледжа в США Хизер Херст. — Он был связан с мифом о сотворении мира, а также отмечал торжества».

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