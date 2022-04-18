В БГУ не продлили контракт с доцентом, который подписал письмо за прекращение войны 4 18.04.2022, 20:07

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Это не единственный случай увольнения с факультета международных отношений.

На факультете международных отношений БГУ не продлили контракт с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Александром Данилевичем. В феврале этого года преподаватель подписал открытое обращение адвокатов и юристов относительно войны в Украине. Преподаватель поделился подробностями увольнения с блогом «Отражение». Мы перепечатываем этот текст.

— О том, что со мной не продлили контракт, узнал около десяти дней назад. Позвонили, сказали: нужно зайти в отдел кадров. Там дали ознакомиться с уведомлением о том, что трудовой договор продлевать со мной не будут, — рассказывает Александр Данилевич. — В конце февраля я подписал открытое обращение адвокатов и юристов относительно войны в Украине. После этого в университете со мной беседовали два человека и просили отозвать подпись. Я не отозвал и допускал такое решение вопроса наших трудовых отношений с вузом.

Преподаватель более двадцати лет работал в на факультете международных отношений БГУ. До 2003 года — совместителем, затем перешел на полную ставку.

— Из той информации, которую я узнал, настоял на моем увольнении проректор по безопасности, — объясняет преподаватель. — На факультете высказывали сожаление, говорили о том, что нехорошо все получилось. Дежурные фразы. С юридической точки зрения я, конечно, ничего с этим сделать не могу. Это просто непродление договора, здесь все по закону.

Преподаватель замечает: уже в прошлом году контракт с ним продлили лишь на год, хотя обычно на факультете трудовые договоры заключаются на 3−5 лет.

— Я тогда подумал: «На год так на год». Показалось странным то, что копию контракта не дали, а единственный экземпляр фотографировать запретили, — вспоминает он. — Разумеется, я знаю, что есть законы, но тогда не стал спорить. После просил прислать копию своего договора по электронной почте, но мне ничего не ответили.

По словам преподавателя, это не единственный случай увольнения с факультета международных отношений.

— В этом учебном году кафедра, на которой работал я, объединилась с кафедрой международного права. Оттуда раньше уволили четырех человек, но, как это оформлялось, детально мне неизвестно.

— Планируете ли вы продолжать преподавательскую деятельность?

— Пока не знаю. У меня есть работа в адвокатуре, она сейчас занимает большую часть времени. С преподаванием пока не знаю.

В приемной декана факультета международных отношений нам сообщили, что все разговоры прессы с деканом Еленой Достанко возможны только через пресс-службу БГУ. Мы отправили запрос в пресс-службу с просьбой дать комментарий по поводу непродления контракта с Александром Данилевичем. Ответа пока не получили.

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