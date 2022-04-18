Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля «Цезарь Куников»8
- 18.04.2022, 20:11
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Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам.
Украинские воины ликвидировали российского оккупанта Александра Чирву. Он был капитаном десантного корабля Цезарь Куников.
О гибели командира сообщили российские СМИ 18 апреля. Оккупант "скончался от ран, полученных в бою".
Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля Цезарь Куников 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.
Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.
С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.
В 2015-2016 годах оккупант Чирва ездил убивать сирийцев. В 2022-м решил, что сможет повторить то же самое и с украинцами - но не вышло.
"Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - заявил так называемый "мэр" Севастополя.