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Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля «Цезарь Куников»

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  • 18.04.2022, 20:11
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Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля «Цезарь Куников»
Александр Чирва

Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам.

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта Александра Чирву. Он был капитаном десантного корабля Цезарь Куников.

О гибели командира сообщили российские СМИ 18 апреля. Оккупант "скончался от ран, полученных в бою".

Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля Цезарь Куников 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.

Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.

С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.

В 2015-2016 годах оккупант Чирва ездил убивать сирийцев. В 2022-м решил, что сможет повторить то же самое и с украинцами - но не вышло.

"Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - заявил так называемый "мэр" Севастополя.

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