Как в регионах за месяц изменились цены на социально значимые товары 18.04.2022, 20:19

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Рост цен шокирует.

С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована 18 апреля 2022 года.

Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка

За месяц подорожало мясо свинины, птицы, растительное масло, куриные яйца, сахар-песок. Немного подешевели сливочное масло и формовой хлеб.

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Полный список продуктов включает 29 групп.

С 9 марта «совмин» Беларуси разрешил поднять цены на подсолнечное масло, муку и детское питание.

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